Jannik Sinner vs Stefanos Tsitsipas – pronostico | testa a testa

(Di domenica 12 novembre 2023) Il beniamino di casainizia la sua corsa alla gloria delle ATP World Tour Finals con un incontro di round-robin contro il grecodomenica. L’italiano parteciperà ai campionati di fine anno per la seconda volta quest’anno, mentrecercherà di replicare il suo successo del 2019 dopo un trio di uscite anticipate. AnteprimavsLa folla torinese arriverà in massa per esprimere il proprio incondizionato sostegno a, che è l’unico rappresentante italiano alle ATP Finals di casa e torna al torneo di fine anno a due anni di distanza dalla sua prima apparizione all’evento del 2021. Quell’anno, il 22enne non era tra i primi otto ...

Il tennista è alle prese con un problema al gomito che in queste ultime ore lo sta tormentando, tanto da mettere in dubbio la sua presenza in campo contro. Ma tra un allenamento e l'...

Ad inaugurare la competizione non poteva non essere il beniamino di casa Jannik Sinner, che affronterà Stefanos Tsitsipas nel primo match del gruppo verde a partire dalle ore 14:30, anche se la ...Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scatenato l’entusiasmo nel centro città, con tifosi che hanno circondato il Nike Store in via Roma. I due campioni sono diventati idoli globali, attirando ...