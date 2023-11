Jamie Lee Curtis contro omofobia e transfobia “sostenuti in nome della religione”

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 12 novembre 2023)Leesi è scagliatain. Ha dichiarato che questo bigottismo deve essere “smascherato e messo a tacere” durante un recente intervento all’Out100 Celebration, serata in cui vengono premiate le persone che la rivista LGBTQ “Out” ha riconosciuto come pioniericomunità. “Questi sono tempi molto pericolosi e sono molto felice di essere in una stanza con persone che stanno combattendo la migliore battaglia possibile“, ha dettoalla folla. La star di “Halloween”Leeha preso di mira i conservatori religiosi in un recente discorso a favore delle persone LGBTQ, accusandoli di ...