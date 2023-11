Italia-Canada oggi in tv | Finale Billie Jean King Cup 2023 | orari | programma | streaming

(Di domenica 12 novembre 2023), domenica 12 novembre a partire dalle 10.00, l’capitanata da Tathiana Garbin affronterà ilnell’atto conclusivo delleCup Finals. Le azzurre si sono spinte a tanto, battendo nella fase a gironi la Francia e la Germania e regolando ieri in semila Slovenia. A distanza di 10 anni dall’ultima volta, le nostre portacolori ci si giocano il titolo. Determinante sarà la prestazione delle singolariste. Fino a questo momento, le prestazioni di Martina Trevisan e di Jasmine Paolini sono state all’insegna della perfezione. Le due toscane sono sempre riuscite a prevalere, garantendo all’di chiudere la contesa prima del doppio. La squadra nostrana, dunque, spera che le due giocatrici in ...

King Cup, in finale l'Italia sfiderà il Canada che ha sconfitto la Repubblica Ceca Sky Sport

Tennis: B.J. King Cup, l'Italia in finale contro il Canada - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Oggi, domenica 12 novembre a partire dalle 10.00, l'Italia capitanata da Tathiana Garbin affronterà il Canada nell'atto conclusivo delle Billie Jean King Cup Finals 2023. Le azzurre si sono spinte a t ...Sarà un G7 blindato: tutti i lavori si svolgeranno “al chiuso” di Borgo Egnazia e per il momento non sono previste visite dei leader in altri luoghi simbolici della Puglia.