Israele | Lapid attacca | “Estrema destra finanzia coloni mentre soldati rischiano la vita”

(Di domenica 12 novembre 2023) L'attacco al ministro delle Finanze dopo la news sui milioni di shekel ain Cisgiordania e rete di scuole ultraortodosse. Il leader dell'opposizione: "Usa denaro dei cittadini per piccoli interessi politici" Il leader dell’opposizione israeliana, Yairil ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, del partito diSionismo Religioso, di continuare are scuole ultraortodosse e priorità deiin Cisgiordania a scapito dello sforzo bellico. “dell’Idfla, il ministro delle Finanze Smotrich mina lo sforzo bellico, la resilienza nazionale e la società israeliane” – ha scrittosul social X – Smotrich “è ...

Israele - accordo tra Netanyahu e Gantz per un governo d'emergenza : escluso Yair Lapid

Israele : Lapid non si unisce al governo di unità

Il piano di Yair Lapid per far ripartire Israele

In serata è prevista una riunione del gabinetto di guerra in. Intanto cresce la rabbia e, per la prima volta dall'attentato terroristico, il leader dell'opposizione Yairha chiesto la ...

Israele, Lapid: destituire Netanyahu RaiNews

Israele, Lapid: “Netanyahu è l'anello debole, persa la fiducia dei cittadini” QUOTIDIANO NAZIONALE

Giorno numero 41. Le Idf colpiscono la casa del capo dell'ufficio politico di Hamas. Israele dice no alla bozza di risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza Onu. Le ultime notizie ...Il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha chiesto le dimissioni del premier israeliano Benjamin Netanyahu. la ...