Israele | Herzog mostra copia del ‘Mein Kampf’ | “Era a casa di un terrorista a Gaza”

(Di domenica 12 novembre 2023) Lain arabota dal presidente israeliano durante un'intervista alla Bbc: "Ha segnato le sezioni e ha studiato l'ideologia di Hitler. Questa è la vera guerra che stiamo affrontando" Unain arabo delsarebbe stata trovata nella stanza dei bambini di un appartamento diche i terroristi di Hamas usavano come base. Lo ha rivelato il presidente israeliano Isaacin un’intervista alla Bbc,ndo lain tv: “Questo è il libro di Adolf Hitler, il, tradotto in arabo. Questo è il libro che ha portato all’Olocausto e il libro che ha provocato la Seconda guerra mondiale”. Nel testo, ha detto ancora il presidente, “c’erano degli appunti del terroristi, ...

: "non lascerà un vuoto a Gaza" Il presidente israeliano, Isaac, in un'intervista al Financial Times ha affermato chedeve mantenere nel futuro una solida forza per ...

L'Onu chiede un'indagine su violazione del diritto umanitario. Idf ... RaiNews

Herzog, la moglie del presidente israeliano: «Nostro figlio combatte a Gaza, da tempo non abbiamo contatti con ilmessaggero.it

A margine del summit Apec di San Francisco (California), il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha colloquiato per quattro ore con l’omologo della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. I due leade ...(Reuters) - Il 7 ottobre Hamas ha sferrato un attacco contro Israele, a cui Tel Aviv ha risposto bombardando Gaza. Di seguito gli aggiornamenti: 13,45 - Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha det ...