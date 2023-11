Israele | Herzog mostra copia del ‘Mein Kampf’ | “Era a casa di un terrorista a Gaza”

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – Unain arabo delsarebbe stata trovata nella stanza dei bambini di un appartamento diche i terroristi di Hamas usavano come base. Lo ha rivelato il presidente israeliano Isaacin un’intervista alla Bbc,ndo lain tv: “Questo è il libro di Adolf Hitler, il, tradotto in arabo. Questo è il libro che ha portato all’Olocausto e il libro che ha provocato la Seconda guerra mondiale”. Nel testo, ha detto ancora il presidente, “c’erano degli appunti del terroristi, ha segnato le sezioni e ha studiato ancora e ancora l’ideologia di Adolf Hitler per odiare gli ebrei, per uccidere gli ebrei, per bruciare e massacrare gli ebrei ovunque si trovino. Questa è la vera guerra che ...