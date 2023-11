Israele-Hamas | accorato appello del Papa | “Basta | le armi si fermino”

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – “Il pensiero ogni giorno va alla gravissima situazione ine in Palestina. Sono vicino a tutti coloro che soffrono, palestinesi e israeliani, e li abbraccio in questo momento buio. Prego tanto per loro. Lesi, non porteranno mai la pace. Che il conflitto non si allarghi.fratelli,”. E’ l’diFrancesco al termine dell’Angelus. “A Gaza si soccorrano subito i feriti, si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione stremata, si liberino gli ostaggi tra i quali ci sono tanti anziani e bambini, – continuaFrancesco – ogni essere umano che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi popolo o religione, ogni essere umano è ...