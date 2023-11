Israele allenta la tensione | lunga pausa umanitaria per far evacuare i civili

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Un momentaneo stop alla guerra in Medio Oriente. Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato una nuovaper permettere l'evacuazione didal nord della Striscia di Gaza. Il portavoce dell'Idf in arabo, il tenente colonnello Avichay Adraee, ha reso noto sul social X che la Salah a-Din road rimarrà aperta per sette ore, dalle 09:00 alle 14:00 ora locale per permettere aidi raggiungere il sud della Striscia. «Pause tattiche dell'attività militare» sono inoltre previste a Jabaliya e nel vicino centro abitato di Izbat Malien fra le 10:00 e le 14:00, per permettere agli abitanti di raggiungere i corridoi umanitari diretti a sud. Infine è prevista una strada sicura per uscire dall'ospedale Shifa attraverso al Wehda street e raggiungere la Salah a-Din road. Nel frattempo vanno ...