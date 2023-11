Islanda | dichiarato lo stato d' emergenza | raffica di terremoti | si teme un' eruzione vulcanica

'Siamo davvero preoccupati per tutte le case e le infrastrutture nell'area', haVidir ... L', nell'Atlantico settentrionale. si trova lungo la dorsale medio atlantica, che separa la ...

Terremoto in Islanda: la casa trema, video impressionante. Dichiarato lo stato di emergenza TGLA7

Islanda, dichiarato lo stato d’emergenza: rischia l’eruzione il vulcano Fagradalsfjall la Repubblica

Le autorità islandesi hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo che una serie ... Ci sono immagini di una grande fessura che ha distrutto il campo da golf della città. In Islanda i "sistemi ...Gli abitanti di Grindavik, in Islanda, sono stati evacuati per l'eruzione di un vulcano. Nel Paese è stato dichiarato lo stato di emergenza ...