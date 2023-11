(Di domenica 12 novembre 2023) La donna è già stata individuata quattro volte ma è riuscita a mettersi in salvo grazie all’aiuto di Don Luigi Ciotti. “Se non mi ribellavo mioo era un altro mafioso e miadonna serva di uomini senza onore”. Il fondatore di Libera: “Serve una legge che dia...

...per l'esercito ucraino sono difficili a causa dellelinee di difesa preparate da mesiRussia. ... La gente ènei rifugi antiaerei, un evento raro negli ultimi mesi. L'amministrazione ...

“Io scappata dalla mafia per salvare i miei figli. Ma ora lo Stato ci aiuti ad avere un’altra identità” la Repubblica

Leone scappa da un circo. A Ladispoli pomeriggio di paura RomaToday

Un leone è scappato dal suo recinto in un circo a Ladispoli, creando scompiglio tra i residenti. L'animale, con la sua maestosa criniera, è stato avvistato mentre passeggiava tranquillamente per le ...«Aiuto, un leone è scappato dal circo». Sembrava una burla, una di quelle di pessimo gusto che corrono sui social. Invece no, il leone con la sua fiera criniera era davvero scomparso dalla gabbia dell ...