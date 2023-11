Interruzione idrica notturna a Frasso Telesino e Sant’Agata de’Goti

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione da parte di Alto Calore Servizi che si terranno nella mattina di domani 13 novembre, al fine di assicurare un’ ottimale erogazionenelle ore diurne, sarà necessaria la chiusuraquesta sera 12 novembre per i comuni die S.Agata. In particolare: dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del serbatoioCroce dide’ Goti e dalle ore 22:30 alle 6:30 del serbatoio ACS di. L’azienda ricorda che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800511717. L'articolo proviene da Anteprima24.it.