Inter | Zanetti | 'Lautaro è entrato nella cultura dell'Inter Milano? Non mi piace la fretta'

(Di domenica 12 novembre 2023)vistato dal Corrierea Sera, Javier, vicepresidente, ha parlato'arrivo diMartinez in nerazzurro...

Le parole di Javier, vice presidente dell'in occasione dell'uscita di martedì del libro in cui si racconta Martedì esce un libro di Javier, Un legame mondiale, storie di calcio argentino e italiano, ...

Zanetti: “Lautaro è entrato nella cultura dell’Inter. Quando lo prendemmo capì subito che…” fcinter1908

Javier Zanetti: "Maradona è la poesia del calcio, Messi è la scienza! Confronto impossibile, epoche diverse" CalcioNapoli24

La bandiera nerazzurra e il suo terzo libro, «Un legame mondiale»: «Un dirigente dell’Independiente mi scartò dalle Giovanili. Disse a mio padre: è troppo magro e gracile. Si chiamava Santoro. Ma il c ...Il vice presidente dell'Inter ha raccontato le emozioni vissute in Qatar per la vittoria della Coppa del Mondo e il legame del suo Paese con l'Italia ...