Inter-Pomigliano Femminile | le pagelle | su tutte brilla Karchouni 7 | 5!

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023), gara valida per il settimo turno del campionato di Serie A, termina 2-1. Nella sfida all’Ernesto BredasuGouthia, insieme a Henrietta Csizsar che mette a segno il primo gol nerazzurro. Ecco ledi. CETINJA: 6 – Si fa sorprendere, come tutto il resto della squadra, sull’unico gol del. Si allunga sul palo giusto ma non ci arriva. Le avversarie arrivano spesso davanti a lei, senza però crearle problemi fino in fondo., le: difesa THOGERSEN: 6,5 – In ...