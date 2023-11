Inter-Pomigliano Femminile | 2-1 al 45? | la ribaltano Csiszar e Bugeja

(Di domenica 12 novembre 2023) In campoper la 7ª giornata del Campionatodi Serie A al ‘Breda’. La prima frazione termina sul punteggio di 2-1 (segui QUI la nostra cronaca LIVE testuale) PRIMO TEMPO – Si chiude sul punteggio di 2-1 il primo tempo diWomen-. La squadra di Rita Guarino inizia fortissimo ed al 2? ha già l’occasione per andare in vantaggio: calcio di rigore per l’Women con Bonfantini che però fallisce dal dischetto. La squadra di casa crea altre due occasioni con Karchoui ma il vantaggio lo trova il: al 21? Ippolito approfitta di una corta respinta della difesa ed insacca indisturbata. L’però non si scompone e trova il pareggio al 36? conche sfrutta un disimpegno errato della ...

Dove vedere in TV e in streaming gratis la partitaFemminile -Femminile della Serie A Femminile anche su DAZN, in programma oggi, 12 novembre 2023 La Serie A Femminile sta vivendo una stagione ricca di emozioni e sorprese, e una ...

Femminile, Inter-Pomigliano: le formazioni ufficiali Inter - News Ufficiali

Sonstevold: "Non contente dell'inizio di stagione. Col Pomigliano per segnare e vincere" Fcinternews.it

Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Alessandro Caruso, coach di Inter Women e Pomigliano, per la gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A Femminile. Calcio ...Inter-Pomigliano Femminile per la settima giornata di Serie A Femminile: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it ...