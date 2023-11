Inter-Frosinone | Torna Dumfries! Frattesi spera | la probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) La squadra allenata da Simone Inzaghisubito in campo dopo la UEFA Champions League per l’ultima sfida prima della sosta.si gioca alle 20:45 con altri cambi rispetto l’ultima sfida. Secondo quanto riportato su Sky Sport, Denzel Dumfriesregolarmente sulla fascia destra. Davideal momento parte dietro, masempre in una maglia da titolare. Di seguito laNUOVI CAMBI – In, Simone Inzaghi pronto a confermare parte dellavista nel secondo tempo della sfida vinta contro il Salisburgo, con qualche piccolo cambiamento. Come l’inserimento di Denzel Dumfries sulla fascia destra. Dovrebbe riposare Matteo Darmian, con la ...