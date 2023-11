Inter-Frosinone | tante conferme per Di Francesco! Dubbio in difesa – SM

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Ilsarà ospite dell’a San Siro nel match di questa sera. Le ultime sulla probabile formazione di Di Francesco da SportMediaset PROBABILE –è in programma questa sera alle 20:45. Per il match di San Siro, secondo SportMediaset, Di Francesco è pronto a confermare la maggior parte dell’undici che ha battuto l’Empoli nell’ultimo turno di campionato. Spazio ad Ibrahimovic, Reinier e Soulé nei tre dietro l’unica punta Cuni. L’unicodi formazione è in: ballottaggio Oyono-Lirola per il ruolo di terzino destro. Di seguito la probabile formazione(4-2-3-1): Turati; Oyono, Romagnoli, Okoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. All. Di Francesco-News - Ultime notizie e ...