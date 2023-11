Inter-Frosinone | rientra Dumfries! Risolto dubbio in difesa ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) Alle 20.45 in programmaa San Siro. Simone Inzaghi ha ormai sciolto gli ultimi dubbi di formazione.Denzel Dumfries. ULTIME ? Saràa chiudere la dodicesima giornata di Serie A. Inzaghi ha ormai sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Come riferisce Sky Sport, dal primo minuto si rivedrà Dumfries, dopo la panchina di Salisburgo per qualche affanno muscolare. In, Matteo Darmian dovrebbe spuntarla su Yann Bisseck. Per il resto, nessuna novità: sarà la squadra tipo contro ildi Di Francesco. La probabile formazione. (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.-News - Ultime notizie e calciomercato...