Inter-Frosinone | reazioni social gol incredibile Dimarco | “Ricorda Recoba contro il Venezia”

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Federicosi è preso la scena in quel di San Siro nella serata in cui, nella fredda Milano, l’stava per andare a riposoilper 1-0. Un primo tempo difficile in cui i nerazzurri avevano avuto occasioni da gol, ma senza sfruttarle. Ad aprire le danze è stato un gol da antologia, da far impazzire, di Federicoche con il suo sinistro magico ha deliziato il pubblico di San Siro, sorprendendo Turati. Queste le emozioni che arrivano dai commenti su Twitter dei tifosi. Eni @s6raphic Pensato. Voluto. Ottenuto. Federico. Il figlio della Nord. Un gol da centrocampo nello stadio che hai vissuto da quando sei piccolino. CHE FAVOLA! Raffaele Caruso @raffaelecaru Ai posteri un capolavoro da ...