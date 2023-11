Inter-Frosinone | Inzaghi in formato Serie A! Darmian dal 1? – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)è la sfida che chiuderà la dodicesima giornata diA, l’ultima prima della sosta Nazionali. Secondo le ultimissime di Matteo Barzaghi su Sky Sport,ha sciolto anche l’ultimo dubbio di formazione: in difesa la spuntaA –è la partita in programma alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la dodicesima giornata diA. Simone, come rivelato da Matteo Barzaghi, punta sul solito undici di campionato per battere i ciociari e tornare in testa: «L’gioca con la squadra del campionato che si alterna a quella della Champions League. Quindi, rispetto alla partita con il Salisburgo, tornano tra i titolari Barella a ...