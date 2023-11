Inter-Frosinone | importanti indicazioni per i tifosi a San Siro

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023) 70milaa Sanper, partita valida per la 12ª giornata di Serie A prevista oggi domenica 12 novembre alle ore 20.45. Eccoper istasera allo stadio.– Il sito dell’, oltre ad informare che sono ancora disponibili gli ultimi biglietti a prezzi vantaggiosi a partire da 14 euro per assistere a Sanad, informa i 70milache si recheranno allo stadio fornendo le seguenti. “Sarà importante per tutti irecarsi al Meazza a ridosso dell’apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. A seguito dei cambiamenti ...