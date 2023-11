Inter-Frosinone | i diffidati per la 12ª giornata di Serie A No squalificati

Leggi su inter-news

(Di domenica 12 novembre 2023)si giocherà alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la dodicesimadiA 2023-2024. Ecco la situazione disciplinare per il posticipo di stasera, consolo negli ospiti e senza giocatori a rischio di esserenel derby d’Italia in caso di ammonizione. Qui il riepilogo per tutto il turno, che finisce proprio a San Siro.domenica 12 novembre ore 20.45 (12ªA): nessuno (prossima partita Juventus in trasferta): nessuno: Enzo Barrenechea, Caleb Okoli (prossima partita Genoa in ...