Inter-Frosinone 2-0 | supergol di Dimarco e rigore di Calhanoglu | Inzaghi torna primo

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – L'batte ilper 2-0 nel posticipo della dodicesima giornata della Serie A 2023-2024, sale a 31 punti e si riprende ilposto in classifica scavalcando la Juventus, seconda a quota 29. Il, k.o. per il gol die ildi, rimane a quota 15. L'prova a prendere in mano le redini del match contro un avversario che non rinuncia alla fase offensiva. Ilnon si limita a chiudere gli spazi e, quando ha l'opportunità, alza il baricentro. La prima chance per la formazione allenata daarriva al 19': conclusione potente di Lautaro, Turati si salva con una parata eccellente. E' l'unico vero pericolo che la porta ciociara corre fino al 43', ...