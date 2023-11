Inter-Frosinone 2-0 LIVE | raddoppio nerazzurro su rigore

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 novembre 2023) Al Meazza, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Meazza,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? – Iniziato il match a San Siro. 9? – Occasione: Calhanoglu batte il corner su cui però Thuram non arriva per poco. 16? Soulé ci prova da fuori, tiro debole e centrale. 18? – OCCASIONE: Turati miracoloso sul destro di Lautaro. 22? – Partita ancora bloccata: ilprova a giocare, l’in ripartenza. 28? – Soulé semina il panico ma al limite è fermato ...