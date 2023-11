Inter-Frosinone 2-0 LIVE | Cheddira sfiora il gol | brivido per Sommer

(Di domenica 12 novembre 2023) Al Meazza, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Meazza,si affrontano nel match valido per la dodicesima giornata di campionato della Serie A 2023/2024.2-0: sintesi e moviola 1? – Iniziato il match a San Siro. 9? – Occasione: Calhanoglu batte il corner su cui però Thuram non arriva per poco. 16? Soulé ci prova da fuori, tiro debole e centrale. 18? – OCCASIONE: Turati miracoloso sul destro di Lautaro. 22? – Partita ancora bloccata: ilprova a giocare, l’in ripartenza. 28? – Soulé semina il panico ma al limite è fermato ...

MILANO - Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League , ottenuta mercoledì a Salisburgo , l'di Simone Inzaghi si rituffa in campionato, ospitando a San Siro ildi Eusebio Di Francesco , vera sorpresa di questa prima parte di serie A. I nerazzurri devono rispondere alla ...

Inter-Frosinone 2-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Inter-Frosinone, clamorosa coincidenza: risultato già scritto Tutto Juve

Calhanoglu in gol contro il Frosinone, il centrocampista turco ha trovato la rete del raddoppio al minuto 48 da calcio di rigore.Manca poco a Inter-Frosinone, gara valida per la 12a giornata di Serie A, ma arrivano brutte notizie per Inzaghi, che non avrà a disposizione Kristjan Asllani per la gara di San Siro… Leggi ...