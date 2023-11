Intel Core i7-14700K

Leggi su scartoff

(Di domenica 12 novembre 2023) Recensione processore , che si inserisce nel panorama dei processori come una potente testimonianza della continua evoluzione tecnologica di. Dotato di prestazioni eccezionali e appartenente alla serie Raptor Lake, questo processore si distingue per la sua maestria nella progettazione. Con una cache di dimensioni maggiori, promette di elevare l’esperienza di gioco, soprattutto in situazioni non limitate dalla GPU. Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di questo ottimo e potente processore di. recensione Il processore , basato sulla nuova architettura Raptor Lake, si presenta come una scelta molto interessante per la sua serie di nuovi aggiornamenti in confronto alla sua precedente generazione di processori. Oltre alle modifiche alla frequenza di clock, questa CPU si distingue per l’aggiunta di quattro...