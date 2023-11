Inside Out 2 | dopo gioia | tristezza | rabbia | disgusto e paura | arriva lei…l’ansia

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 12 novembre 2023)… ansia. No, non stiamo delirando o descrivendo le emozioni vorticose di una persona con continui cambi di umore. Quelli elencati sono semplicemente i protagonisti e le protagoniste compresa la nuova aggiunta, del film PixarOut 2. Di cui, pochi giorni fa, è stato rilasciato il primo – seppur breve – trailer ufficiale. E chissà quanto sta lavorando Joy per i suoi fan, con un sorriso stampato sulla faccia e l’entusiasmo tipico della sua personalità, spronando anche i più pigri compagni a dare una mano per ultimare la produzione del sequel del film d’animazione uscito nel 2015,Out, premio Oscar al Miglior film d’animazione l’anno ...