Influencer brasiliana muore a 29 anni dopo una liposuzione al ginocchio Neymar la piange sui social

(Di domenica 12 novembre 2023) L’Luana Andrade, star dei reality e con un profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower è mortaun intervento dial. Come riporta Globo1, la 29enne è morta martedì 7 novembre. Secondo quanto riportato dai medici dell’ospedale dove l’si è sottoposta all’intervento estetico, l’Ospedale São Luiz, ka 29enne è stata “ricoverata accompagnata dalla famiglia lunedì pomeriggio per un intervento dieffettuato da un chirurgo e anestesista privato assunto dalla famiglia” e “circa due ore e mezza di intervento ha avuto un improvviso evento respiratorio ed è andata in arresto cardiaco”. La paziente, scrivono “è stata immediatamente rianimata dall’équipe” e “l’intervento è stato ...