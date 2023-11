Indi Gregory “sta lottando | i genitori vorrebbero soluzioni diverse”

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 12 novembre 2023) “Ieri dopo l’estubazioneha smesso di respirare. Poi la piccola guerriera si è ripresa e sta, assistita con amore e coraggio da mamma e papà. Durante la notte ha avuto stress e affaticamento. I. Preghiamo e lavoriamo”. Ad aggiornare con un messaggio su X sulle condizioni della bimba inglese di 8 mesi è Simone Pillon, il legale che ha seguito in Italia la famiglia della piccola. Sono state avviate ieri le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale per la piccola, 8 mesi, affetta da una grave e rara malattia mitocondriale, alla quale i giudici Uk hanno negato il trasferimento in Italia dove l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si era detto ...