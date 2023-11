Indi Gregory ha smesso di respirare ieri Ma nella notte si è ripresa e sta lottando

È iniziato l'ultimo viaggio disotto alla coperta decorata che avrebbe dovuto tenerla al caldo e non aspettare che diventasse fredda. Negli otto mesi della sua esistenza è stato tutto un ...

Indi Gregory, cosa succede ora nel caso della bambina inglese. “Per il trasferimento in Italia non è finita” QUOTIDIANO NAZIONALE

Indi Gregory, avviato stop alle macchine che la tengono in vita. Scontro giudici Uk-Italia Sky Tg24

Da un lato liquidando «la tattica legale» dei Gregory come frutto di «una manipolazione» degli ... legata a un'assenza ormai definitiva di «interazioni» da parte di Indi e ai segnali di una sua ...Sono state avviate le procedure per il distacco dei macchinari di sostegno vitale per la piccola Indi Gregory. La bambina nata con una gravissima malattia è stata portata in un hospice ed è ancora in ...