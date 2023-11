Incubo vulcano per l’Islanda | rischio eruzione e raffica di terremoti | città trema

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – La cittadina di Grindavik, sulla costa sudoccidentale dell'Islanda, nei pressi della capitale Reykjavik, è aestremo per l'delFagradalsfjall, ritenuta imminente. Il magma ha provocato centinaia di, segnali di un'che si avvicina rapidamente, riporta il Guardian: la cittadina, di 4mila abitanti, è stata evacuata, sono stati realizzati dei centri di accoglienza, ma la maggior parte dei residenti ha trovato ospitalità da parenti o amici. La cittadina, circa 40 km a sudovest della capitale, è vicina all'impianto geotermico di Svartsengi, il principale fornitore di elettricità e di acqua ai 30mila residenti della penisola di Reykjanes, e ad un bacino idrico. Ed è vicina al popolarissimo resort Blue Lagoon, che è stato chiuso per una settimana per ...