Incidente mortale a Manziana | due vite spezzate a 20 anni | addio a Dario e a Livio

(Di domenica 12 novembre 2023), ennesima tragedia sulle strade del Lazio. Le vittime sonoFiorucci, 20, eLauri, di un anno più grande. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa dei due ragazzi. L’auto che si schianta, l’impatto terribile contro un albero. Uno scontro che non gli ha lasciato scampo: così sono morti due giovanissimi nella notte tra venerdì e sabato sulla Via Braccianese Claudia nel Comune di, in Provincia di Roma. La macchina sulla quale viaggiavano i due 20enni sembra abbia fatto tutto da sola: dopo aver perso il controllo del mezzo il mezzo si è schiantato all’altezza di Via degli Scopetoni. Inutili, purtroppo, i soccorsi. su Il Corriere della Città.