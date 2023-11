In un post su Instagram inneggiava a Hitler | avviato l’iter per il licenziamento della prof di matematica di Treviso

Dopo mesi di silenzio causato dallo sciopero, molti attori stanno festeggiando sui propri profili social tornando nuovamente attivi. Tra questi c'è Kate Sackhoff che, nel suo ultimosu, avrebbe anticipato un suo ipotetico ritorno nell'universo di Star Wars dopo l'esperienza in The Mandolrian . La fine delle sciopero degli attori ha ridato un pò di vita ad Hollywood.

Lindstrom, il post su Instagram è criptico: «Credici, tutto è possibile» ilmattino.it

Aurora Ramazzotti, il post Instagram commuove: «Stesso vestito, vita nuova» leggo.it

Venerdì 10 novembre è uscito «Rush! (Are U Coming)», nuova edizione dell’album «Rush!» con quattro canzoni inedite e «Are U Coming» già pubblicata a settembre ...Mara Venier ha il Covid: niente Domenica In oggi, ma la zia Mara tornerà domenica prossima. In un video su Instagram in cui appare da casa, con un viso provato dal malessere ...