In questo giorno del 2004 | John Toshack diventa l’allenatore del Galles con un contratto quinquennale

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 novembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:firmò unperre il nuovo allenatore delindel. L’ex attaccante del Liverpool, allora 55enne, ha preso la guida della squadra per la seconda volta 10 anni dopo aver durato solo una partita nel suo primo periodo. Era stato nominato a tempo parziale nel 1994, unendo i suoi compiti a quello di allenatore della Real Sociedad, ma si è dimesso per concentrarsi sulle responsabilità del club dopo la sconfitta per 3-1 contro la Norvegia. La Federcalcioe si è rivolta a un uomo che aveva vinto 40 presenze con la sua nazionale per la seconda volta dieci anni dopo, dopo ...