In Malesia vince Bastianini | ma Bagnaia fa il colpaccio | classifica stravolta

(Di domenica 12 novembre 2023) Dopo una stagione terribile, fatta di cadute, infortuni, sofferenze e un feeling sulla sua nuova Ducati che faticava a trovare, uno straordinario Eneatrionfa per la prima volta in stagione nel Gran Premio di. Il classe '97 nativo di Rimini piazza la sua Rossa davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez, protagonista di un'altra grande gara dopo la vittoria nella Sprint di ieri, e a quella del compagno di squadra Francesco, che stavolta riesce a precedere il rivale per il titolo Mondiale Jorge Martin (quarto). Per l'azzurro si tratta di tre punticini guadagnati nellagenerale dopo averne persi due ieri, con il distacco che ora risale a 14 lunghezze quando ormai mancano solo gli ultimi due appuntamenti in Qatar e a Valencia.e Martin partono entrambi bene, ...