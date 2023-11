In Italia si parla per la prima volta di una legge sulla condizione di hikikomori

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 12 novembre 2023) Anche insi sta iniziando are concretamente degli. Quelle persone, perlopiù adolescenti, che decidono di stare in disparte, lontano dalla “socialità” fisica. In molti casi il distacco dal mondo reale avviene attraverso un utilizzo continuo di dispositivi digitali. Una vita virtuale, molto distante dalla realtà che ci circonda. Spesso e volentieri, questa– che ancora non è stata definita “patologia” o “sindrome” a livello mondiale – rischia di arrecare anche moltissimi danni psicologici. E in, per la, potrebbe essere arrivato il momento di un intervento legislativo.in, depositato un disegno diMentre gli studi statistici più recenti ...