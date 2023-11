Impatto devastante | 26enne muore mentre va in ospedale per partorire

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 12 novembre 2023) Nella città di Cuiabá, in Brasile, si è consumata una tragedia che ha lasciato una comunità intera in lutto. Karolaine Vieira Magalhães Palermo, 26 anni, insegnante di educazione fisica e incinta di nove mesi, era in viaggio con il marito e sua madre Ivonete per raggiungere l’dove avrebbe dato alla luce il suo bambino. In una giornata segnata dal maltempo, il loro viaggio si è tragicamente concluso a causa di un incidente stradale sulla BR-070. Il veicolo in cui viaggiavano Karolaine e la sua famiglia è stato colpito da un altro automobilista che, a causa della pioggia battente, ha perso il controllo del proprio mezzo invadendo la corsia opposta. L’è stato: la vettura si è spezzata e nel terribile schianto hanno perso la vita sia Karolaine che il bambino e sua madre Ivonete. Il marito di Karolaine ha ...