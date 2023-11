Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Un leone scappa dal circo e se ne va a passeggio per le vie di Ladispoli seminando il panico tra la gente costretta a barricarsi in casa. L'animale è fuggito nel primo pomeriggio di ieri dal circo Rony Roller di viale Mediterraneo. Sul posto è intervenuta una task force di carabinieri, agenti di polizia, finanzieri e vigili del fuoco, tutti alla ricerca dell'animale. In serata il lieto fine: il felino è stato addormentato dai veterinari e catturato.