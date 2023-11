Ilary Blasi lascia Mediaset | arriva Diletta Leotta e Berlinguer su Canale 5?

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 novembre 2023) Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente e amministratore delegato, sta ridisegnando le strategie del gruppo. Dopo aver eliminato il trash e rimodulato i contenuti nei programmi principalmente sulla rete ammiraglia, adesso tenta di dare una impronta anche più personale all'intero innesto. Come svelato in anteprima da ItaliaOggi.it, Giovanni Modina è il nuovo direttore palinsestidopo aver ricoperto diversi ruoli di prestigio all'interno dell'azienda. In corsa per questo incarico prestigioso vi era anche Giancarlo Scheri, attuale direttore di5. E proprio sul principaledel Biscione potrebbero esserci delle novità a partire dalla primavera 2024.? La rivista Vero sostiene che la conduttrice, in ...