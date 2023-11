Il WWF fa le pulci green a orologi e gioielli Ma chi se ne frega …

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 novembre 2023) I marchi più noti e lussuosi della orologeria e della gioielleria mondiale non farebbero abbastanza per il Pianeta. A stilare la pagella, che tanto piacerà ai talebani del, è il WWF mettendo in riga come se fossero scolaretti indisciplinati realtà come Tiffany e Rolex, Patek Philippe e Pomellato, Cartier e Bulgari. I voti sono differenziati perché, scrive il WWF, seppur qualche miglioramento ci sia stato sulla lotta climatica, non altrettanto pare si possa dire per biodiversità e diritti umani. Tutto è contenuto in uno pamphlet di 46 pagine («Time for change: Demanding more transparency and responsibility in the watch and jewellery sector») in cui il WWF valuta la performance di sostenibilità di 21 tra i più esclusivi brand di, per la buona parte finiti nelle casseforti delle multinazionali del lusso come ...