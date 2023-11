Il ritocchino e “l’ipocondria di bellezza” | la chirurgia estestica non può colmare un disagio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Gli esseri umani sono esseri sociali che desiderano compiacersi e autorealizzarsi all’interno del contesto in cui vivono. Chi di noi non si preoccupa minimamente del proprio aspetto esteriore? Una giusta dose di amor proprio è senz’altro normale. La preoccupazione nasce nel momento in cui l’insoddisfazione per il proprio aspetto determina unsignificativo tale da compromettere il proprio operato in ambito professionale, sociale e familiare. Allora scatta la ricerca sfrenata di ogni mezzo per tentare di cambiare il proprio aspetto al fine di uniformarsi ai canoni sociali. Si ricorre agli interventi diestetica talvolta in modo inappropriato perilche si vive nel confronto con gli altri. Questo atteggiamento può arrivare a raggiungere un’intensità patologica definita, dal medico ...