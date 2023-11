Il risparmio | punto di forza dell’economia italiana

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Anche Fitch, una delle più importanti agenzie di rating che passano al vaglio soprattutto i bilanci pubblici, ha confermato venerdì il suo voto a quello dell’ Italia, le tre B, e ha invitato il governo a fare di più per quanto riguarda le riforme e gli investimenti. In effetti non si è allontanata da quanto, circa 10 giorni fà, aveva già espresso Standard & Poor, un’ altra delle agenzie di quel genere. In attesa che entro la fine di questo mese si esprima anche Moody”s, operativa anche essa nel settore delle due già citate, il Paese sembra limitarsi a vivacchiare, con poche variazioni importanti nel tessuto economico. Continuano invece a crescere il debito pubblico e la percentuale dei suoi abitanti che sono finiti in stato di povertà. Nonostante questa introduzione non faccia indulgere a considerazioni allegre, seppure di maniera, nel corso della settimana appena terminata ...