Il regista teatrale De Fusco | “Le logiche tribali sono l' antico male della cultura italiana”

(Di domenica 12 novembre 2023) Scelse il teatro perché il cinema richiede troppo tempo e non c’è di peggio, per un “flemmatico ansioso”,realizzazione lenta di un progetto. Né si è pentito Luca De, classe ’57, napoletano di Posillipo trapiantato a Roma con tre passioni: la lettura, la psicoanalisi e la danza contemporanea. Direttore per dieci anni del Teatro Stabile del Veneto, lo è stato per quasi altrettanti del Teatro Stabile di Napoli e dal 2022 guida quello di Catania, dove l’ultima regia è l’adattamento di "Anna Karenina" con Galatea Ranzi, che ha inaugurato la stagione il 3 novembre scorso. La sfida con i capolavori letterari appassiona Dee la rinnova spesso, ma si avvicina all’opera che mette in scena con la regola che s’imponeva Arturo Toscanini: unè uncome il ...