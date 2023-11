Il Re del mare

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 novembre 2023) Nettuno si mostrava cupo e agitato. Il suo potente tridente giaceva ormai inoffensivo su un comodo tappeto di alghe. La vita nell’abisso marino non era più idilliaca come un tempo: gli squali desideravano diventare creature gentili ed etiche, i cavallucci marini aspiravano a vivere sulla terraferma, le sirene si innamoravano sempre più spesso di affascinanti esseri umani e persino i gamberi bramavano avanzare in direzioni inaspettate. Le onde che danzavano furiose in superficie sembravano portare crescenti turbamenti anche nelle oscure profondità del. Lui era vecchio e soprattutto si sentiva vecchio; faceva sempre più fatica a sopportare tutti quei capricci e quei conflitti. Certe sere non si sentiva più il Re dema un vecchio sovrano stanco e demotivato. Ieri poi era avvenuto un fatto nuovo: l’inattesa insurrezione delle balene e dei delfini ...