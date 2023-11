“Il Pd è isolato in Europa” Sull' emergenza migranti Procaccini inchioda i dem

(Di domenica 12 novembre 2023) «Insi è creato un paradosso: l'accordo tra Italia e Albania'immigrazione hanon il nostro governo, ma il Pd». E' quasi una rasoiata la constatazione che, al taccuino del Tempo, espone Nicola, co presidente del gruppo ECR all'rlamento, eurodeputato di Fratelli d'Italia. Al congresso del Pse, il cancelliere tedesco Scholz, socialdemocratico, ha detto di seguire con attenzione all'intesa tra Roma e Tirana. Che segnale è? «Oramai sia all'interno dell'Unione, sia più in generale nello spazio europeo se pensiamo al leader laburista inglese Starmer, non esiste più un partito socialista che non abbia acquisito la consapevolezza della necessità di contrastare con maggiore incisività l'immigrazione clandestina. C'è solo un'eccezione nella sinistra "moderata": il Pd, che ...

Parla l’europarlamentare M5S, Mario Furore: "Non si possono barattare le regole di bilancio col Mes".Il governo non ha più carte da giocare nel negoziato sul nuovo Patto di stabilità. Anche la Bce si affida all’asse franco-tedesco per trovare un accordo a Bruxelles ...