Il Partito popolare riempie le piazze contro Sanchez | “A Madrid siamo mezzo milione” E Vox annuncia nuove manifestazioni

(Di domenica 12 novembre 2023) 400mila spagnoli sono scesi in piazza nella giornata di domenica (2 milioni secondo gli organizzatori), in diverse città, per unirsi alla mobilitazione indetta dalil governo di. Al di là del rituale balletto di numeri il colpo d’occhio che arriva sa Puerta del Sol lascia tuttaltro che indifferenti: “Oggi è una giornata storica. È la prima volta che il Pp convoca tutti gli spagnoli in tutto il Paese, milioni di persone ci guardano. L’attenzione di tutto il mondo è su di noi, soprattutto dell’Europa.ha comprato i voti necessari per andare al governo in cambio dell’impunità ai suoi alleati”. Lo sottolinea il leader del Pp, Alberto Nunez Fijòo, nel suo intervento conclusivo della massiva manifestazione a Puerta del Sol, nel centro di. “Qui – ...