Il Paradiso delle Signore trame 13-17 novembre 2023 | Tancredi perde la testa

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 12 novembre 2023) Aldi Sant'Erasmorà completamente il controllo, come segnalano ledal 13 al 17. Intanto, Leonardo Crespi si presenterà a Irene, ma Alfredo li vedrà insieme e comincerà ad avere dei sospetti sul loro legame, mentre Fiorenza chiederà aun grande favore per ripagarla del fatto che gli abbia fatto da prestanome nell'affare dei Colombo. Dal canto sui, Matteo sarà alla disperata ricerca di denaro per saldare i suoi debiti con gli usurari e Marcello inizierà a pensare che il fratello sia nei guai. Poco dopo, Matilde scoprirà che ilha difficoltà con i riassortimenti della merce e deciderà subito di aiutare Vittorio, mentre Vito rivolgerà una ...