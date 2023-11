Il Napoli perde al Maradona | Garcia a rischio esonero

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBlackout totale per gli uomini di Rudi. Ilin casa contro l’Empoli per 0-1. Passano gli uomini di Andreazzoli all’ultimo minuto di gioco con un gol di Kovalenko in una partita in cui la squadra di– che ora rischia l’– non è mai protagonista e delude le attese dei tifosi. La prestazione degli azzurri al ‘’, dove la vittoria manca dal 27 settembre, è probabilmente la peggiore dall’inizio della stagione. L’Empoli domina per lunghi tratti della gara e la squadra diha sempre difficoltà a costruire buone trame offensive. Nella metà campo dei toscani non c’è mai lucidità e nonostante i cambi tattici dell’allenatore ilnon si ritrova quasi mai. Il gol di Kovalenko, dopo che ...