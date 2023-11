Il Napoli affonda | 0-1 con l'Empoli Il Maradona fischia | Garcia rischia

... edla nave da guerra tedesca Tirpitz, al largo della costa norvegese 1948 " A Tokyo, un ... confessore San Renato di Angers, vescovo Beata Bianca di(Bianca d'Aragona), regina, ...

Napoli-Empoli 0-1: Kovalenko affonda gli azzurri di Garcia ilmattino.it

Napoli-Empoli 0-1, gol di Kovalenko e campioni d'Italia k.o. Adnkronos

Vietato sbagliare per il Napoli di Rudi Garcia. Contro l' Empoli gli azzurri provano a sfatare il 'tabù Maradona' e a ottenere una vittoria che, in casa, manca dal 27 settembre ...Il Napoli dal canto suo avrebbe già trovato la soluzione in caso di Zielinski, affondare il colpo su Tommaso Baldanzi, centrocampista classe 2003 ora in forze all’Empoli con cui i rapporti sono ottimi ...