Il Milan si butta via

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Var salva i rossoneri da un clamoroso ko al 94' e fa infuriare il Lecce. Pioli nel mirino per aver sprecato due gol di vantaggio per colpa dei cambi, ma anche per i troppi infortuni Ieri si sono fermati Leao dopo appena dieci minuti e C