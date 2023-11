Il miglio verde di Indi Gregory | via il respiratore | bimba avviata alla morte

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Alle 16 e 52, in quella che per gli inglesi è la tradizionale ora del tè, ieri nel Derbyshire hanno staccato l'ultima spina delle macchine a cui era attaccata da mesi. La vita della bambina di 8 mesi, affetta da una grave malattia mitocondriale, è ora appesa solo a una piccola maschera d'ossigeno. Flebile, anche perché ha un contorovescia innestato di non più di 7 giorni di autonomia, come sottolinea il padre disperato: «È una maschera per l'ossigeno che potrà tenere per una settimana», urla Dean. Precipitato in un'attesa struggente, che sembra ormai quella dell'uomo affranto cantato da Edoardo Bennato («Una settimana, un giorno. O solamente un'ora. A volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta. E ti ruba quello che hai»). Non è dato sapere, infatti, per quanto tempo ...